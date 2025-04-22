Женщина родила в поезде и выбросила ребенка из окна

20 апреля в пассажирском поезде, следовавшем по маршруту Кызылорда — Астана, произошел шокирующий инцидент, который потряс всех пассажиров, передаёт BaigeNews.kz. Они стали свидетелями страшной трагедии. Женщина родила ребенка прямо в поезде, а позже выбросила ребенка из окна вагона.