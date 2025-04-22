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Женщина родила в поезде и выбросила ребенка из окна

Жуткий инцидент произошел в поезде Кызылорда — Астана.

Источник: Baigenews

20 апреля в пассажирском поезде, следовавшем по маршруту Кызылорда — Астана, произошел шокирующий инцидент, который потряс всех пассажиров, передаёт BaigeNews.kz. Они стали свидетелями страшной трагедии. Женщина родила ребенка прямо в поезде, а позже выбросила ребенка из окна вагона.

Тело новорожденного было найдено, к сожалению, он не выжил.

В пресс-службе департамента на транспорте подтвердили информацию и сообщили, что по факту произошедшего проводится расследование.

«По данному факту проводится расследование. В рамках которого будут приняты соответствующие процессуальные решения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — говорится в сообщении.