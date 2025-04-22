По факту повреждения воинского захоронения под Волгоградом завели дело

Установлено, что администрацией Новомаксимовского сельского поселения предоставлен в аренду физическому лицу земельный участок из земель сельхозназначения сроком на пять лет. Однако при обустройстве на участке противопожарных полос с применением техники в апреле и августе 2024 года были обнаружены останки 62 бойцов, это повлекло повреждение неучтенного воинского захоронения. При этом в 2022 году на этом же участке уже обнаруживались человеческие останки, что явилось основанием для перезахоронения 176 бойцов Красной армии.