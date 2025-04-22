По факту повреждения воинского захоронения под Волгоградом завели дело

«Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 243.4 УК РФ по факту повреждения в хуторе Новомаксимовский Суровикинского района неучтенного захоронения воинов, погибших в период Великой Отечественной войны. Оно возбуждено по результатам организованной прокуратурой региона проверки размещенной в средствах массовой информации публикации о повреждении воинского захоронения при проведении земляных работ», — говорится в сообщении.
Установлено, что администрацией Новомаксимовского сельского поселения предоставлен в аренду физическому лицу земельный участок из земель сельхозназначения сроком на пять лет. Однако при обустройстве на участке противопожарных полос с применением техники в апреле и августе 2024 года были обнаружены останки 62 бойцов, это повлекло повреждение неучтенного воинского захоронения. При этом в 2022 году на этом же участке уже обнаруживались человеческие останки, что явилось основанием для перезахоронения 176 бойцов Красной армии.
Согласно архивным данным, на территории хутора Новомаксимовский немецко-фашистскими захватчиками содержались советские военнопленные. Во время Великой Отечественной войны на этой территории было расстреляно порядка 350 красноармейцев.
В пресс-службе также отметили, что любые виды работ на территориях боевых действий могут быть начаты только после обследования местности по выявлению захоронений. По итогам проверки прокуратурой Суровикинского района в адрес главы Новомаксимовского сельского поселения внесено представление об устранении выявленных нарушений: поставлены вопросы о расторжении договора аренды земельного участка и проведении мероприятий по обеспечению сохранности останков воинов. Сейчас договор аренды земельного участка расторгнут установлен запрет на проведение работ на земельном участке до полной эксгумации останков, в уполномоченные органы направлены соответствующие уведомления об обнаружении непогребенных останков погибших при защите Отечества.
Силами поискового отряда из числа работников надзорного ведомства на выявленном воинском захоронении будет проведена работа по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны, погибших от злодеяний оккупантов.