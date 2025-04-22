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Сотрудников полиции метрополитена в Петербурге подозревают во взятках от мигрантов

Оперативники собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти выявили факт совершения противоправных действий несколькими сотрудниками Управления полиции на метрополитене Санкт-Петербурга.

Источник: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Об этом 22 апреля сообщили в полицейском главке.

В ведомстве уточнили, что задержанные должностные лица подозреваются в получении незаконного денежного вознаграждения от граждан за бездействие и непринятие мер по пресечению миграционных правонарушений. Незаконные действия совершались с июня 2024 по февраль 2025 года.

В настоящий момент собранные оперативниками материалы направлены в следственные органы, которыми принято процессуальное решение. При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, отметили в полиции.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что Следственный комитет объявил в розыск по делу об организации незаконной миграции экс-начальника УСБ по Петербургу.