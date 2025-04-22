Сотрудников полиции метрополитена в Петербурге подозревают во взятках от мигрантов

В настоящий момент собранные оперативниками материалы направлены в следственные органы, которыми принято процессуальное решение. При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, отметили в полиции.