Сотрудников полиции метрополитена в Петербурге подозревают во взятках от мигрантов

Об этом 22 апреля сообщили в полицейском главке.
В ведомстве уточнили, что задержанные должностные лица подозреваются в получении незаконного денежного вознаграждения от граждан за бездействие и непринятие мер по пресечению миграционных правонарушений. Незаконные действия совершались с июня 2024 по февраль 2025 года.
В настоящий момент собранные оперативниками материалы направлены в следственные органы, которыми принято процессуальное решение. При подтверждении вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке, отметили в полиции.
Прежде «Ъ-СПб» писал, что Следственный комитет объявил в розыск по делу об организации незаконной миграции экс-начальника УСБ по Петербургу.