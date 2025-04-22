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Житель Могилева заказал кухню, заплатил 4300 рублей, но пошел в милицию

Могилевчанин пошел в милицию после того, как заказал кухню.

Источник: Комсомольская правда

Житель Могилева заказал кухню, заплатил 4300 рублей, но пошел в милицию. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.

«Могилевчанин заказал кухню и остался ни с чем», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в оперативно-дежурную службу Ленинского РУВД Могилева обратился 36-летний местный житель, потерявший крупную сумму денег. Удалось установить, что 4300 рублей забрал могилевчанина ранее судимый 37-летний минчанин, директор частной организации.

Сообщается, что фигурант убедил мужчину в том, что занимается установкой кухонной мебели. Они договорились про все нюансы. В милиции заметили, что минчанин даже был на квартире у заказчика, где сделал нужные замеры.

Сказано, что после этого он получил задаток в половину от обговоренной суммы и вскоре исчез вместе с деньгами. Фигурант перестал выходить на связь: он не отвечал на телефонные звонки, не отвечал на сообщения в мессенджерах.

«Наличные были ему нужны на личные нужды, изготавливать и устанавливать мебель он не собирался».

В отношении фигуранта заведено уголовное дело.

Тем временем минская милиция задержала директора частного предприятия после визита к барберу.

Ранее в Минске милиция задержала пассажирку после информации от таксиста.

Кроме того, белоруска сняла квартиру в Минске и получила от нее ключи, но пошла в милицию.