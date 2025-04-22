Житель Могилева заказал кухню, заплатил 4300 рублей, но пошел в милицию. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.
«Могилевчанин заказал кухню и остался ни с чем», — сказано в сообщении.
В пресс-службе отметили, что в оперативно-дежурную службу Ленинского РУВД Могилева обратился 36-летний местный житель, потерявший крупную сумму денег. Удалось установить, что 4300 рублей забрал могилевчанина ранее судимый 37-летний минчанин, директор частной организации.
Сообщается, что фигурант убедил мужчину в том, что занимается установкой кухонной мебели. Они договорились про все нюансы. В милиции заметили, что минчанин даже был на квартире у заказчика, где сделал нужные замеры.
Сказано, что после этого он получил задаток в половину от обговоренной суммы и вскоре исчез вместе с деньгами. Фигурант перестал выходить на связь: он не отвечал на телефонные звонки, не отвечал на сообщения в мессенджерах.
«Наличные были ему нужны на личные нужды, изготавливать и устанавливать мебель он не собирался».
В отношении фигуранта заведено уголовное дело.
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