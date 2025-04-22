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Жителя Калужской области осудили за попытку устроить диверсию

КАЛУГА, 22 апреля. /ТАСС/. Житель Калужской области, который собирался устроить диверсию, а затем вступить в ряды запрещенной на территории РФ террористической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК), приговорен к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по Калужской области.

Источник: РИА "Новости"

«Решением 2-го Западного окружного военного суда обвиняемый признан виновным в совершении указанного преступления и приговорен к 8 годам лишения свободы, 2 из которых он будет отбывать в тюрьме, оставшиеся 6 — в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что мужчина связался с представителями проукраинской террористической организации. Там его проинструктировали, как изготовить самодельную взрывчатку, чтобы совершить теракт на территории региона, после этого он планировал уехать на Украину и вступить в РДК. Дома у обвиняемого нашли коктейли Молотова. Преступление было пресечено сотрудниками УФСБ России по Калужской области.

Фигуранта осудили по ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 1 ст. 205 (террористический акт) УК РФ.

Решением 2-го Западного окружного военного суда от 16 ноября 2023 г. формирование «Русский добровольческий корпус» признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.