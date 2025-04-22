Жителя Калужской области осудили за попытку устроить диверсию

Отмечается, что мужчина связался с представителями проукраинской террористической организации. Там его проинструктировали, как изготовить самодельную взрывчатку, чтобы совершить теракт на территории региона, после этого он планировал уехать на Украину и вступить в РДК. Дома у обвиняемого нашли коктейли Молотова. Преступление было пресечено сотрудниками УФСБ России по Калужской области.