В Самарской области ликвидировали открытое горение на полигоне ТБО

29 марта 2025 на полигоне «Преображенка» уже возникал пожар, тогда произошло возгорание на площади 900 кв. м в связи со сменой погодных условий и выбросом свалочного газа. Возгорание ликвидировали в тот же день, о ликвидации очагов задымления сообщили 4 апреля.