Ричмонд
+18°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В больнице Жамбылской области из бюджета похитили 758 млн тенге

Средства перечислили по подложным документам аффилированному предприятию.

Осуждены заместитель главного врача и главный бухгалтер городской многопрофильной больницы Жамбылской области за хищение бюджетных средств в размере 758 млн тенге, передает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции.

Как сообщает Антикор, Таразским городским судом оглашен приговор в отношении заместителя главного врача по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению городской многопрофильной больницы Жамбылской области Шаушеновой С. и главного бухгалтера Достаевой А. Они признаны виновными в хищении более 758 млн тенге бюджетных средств путем их незаконного перечисления по подложным документам аффилированному предприятию ТОО «Кайрат СК-Курылыс».

Наряду с этим, заместитель главного врача осуждена в легализации денежных средств, полученных преступным путем. Приговором суда Шаушеновой назначено наказание в виде 9 лет, Достаевой — 6 лет лишения свободы.

Кроме того, осужденные лишены права занимать должности, связанные с финансовой деятельностью, сроком на 10 лет. Судебный акт не вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что Антикоррупционная служба пресекла факты системной коррупции в сфере образования Туркестанской области. Сарыагашским районным судом оглашен приговор в отношении трех руководителей районного отдела образования и восьми бухгалтеров.