В больнице Жамбылской области из бюджета похитили 758 млн тенге

Как сообщает Антикор, Таразским городским судом оглашен приговор в отношении заместителя главного врача по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению городской многопрофильной больницы Жамбылской области Шаушеновой С. и главного бухгалтера Достаевой А. Они признаны виновными в хищении более 758 млн тенге бюджетных средств путем их незаконного перечисления по подложным документам аффилированному предприятию ТОО «Кайрат СК-Курылыс».