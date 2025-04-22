В Братске шесть человек осудили за мошенничество с маткапиталом

Так они похитили более 450 тысяч, деньги разделили между собой. Но на этом все не закончилось! С 2016 по 2018 год этот самый дом перепродали еще четыре раза, а все лишь для одной цели — обналичивание сертификата. Каждая из соучастниц получила от 190 до 300 тысяч рублей, оставшуюся часть денег присвоил осужденный.