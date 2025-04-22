В Братске шесть человек осудили за мошенничество с маткапиталом

В Братске пять женщин и мужчину осудили за мошенничество со средствами маткапитала. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, сговорившись, они похитили более двух миллионов, тем самым причинили ущерб государству.
Началось все в 2016 году. Тогда жительница города связалась с подсудимым, который разбирался в риэлторской деятельности. Он разработал схему обналичивания средств маткапитала. Конечно, тратить деньги по назначению, а именно на улучшение жилищных условий, никто не собирался.
— После женщина заключила фиктивные договоры целевого ипотечного займа и купли-продажи дома на улице Советской в поселке Кежемском Братского района, непригодного для проживания, и предоставила заведомо ложные сведения в уполномоченные органы, — сообщают в пресс-службе ведомства.
Так они похитили более 450 тысяч, деньги разделили между собой. Но на этом все не закончилось! С 2016 по 2018 год этот самый дом перепродали еще четыре раза, а все лишь для одной цели — обналичивание сертификата. Каждая из соучастниц получила от 190 до 300 тысяч рублей, оставшуюся часть денег присвоил осужденный.
Сейчас суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет, со штрафом в 200 тысяч рублей. Женщины осуждены к лишению свободы на срок от 1 года до 1,8 года условно с испытательным сроком на тот же период.
Помимо этого четверо осужденных обязаны выплатить сумму причиненного ущерба в размере около 1,3 миллиона рублей. Остальную часть уже вернули двое других подсудимых.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что сразу шесть автомобилей столкнулись между собой в Иркутске.