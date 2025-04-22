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В Ростове 5-летний мальчик пострадал после падения из балкона, СК ведет проверку

В Ростове следователи начали проверку после падения 5-летнего мальчика из балкона.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону 5-летний мальчик пострадал после падения из балкона жилого дома. Обстоятельства случившегося уже выясняют следователи, сообщает 22 апреля пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

По данным ведомства, все случилось на улице Полторацкого. Ребенок упал с высоты третьего этажа. После этого его с травмами увезли в больницу.

— Место происшествия уже осмотрели. Организована проверка, по ее результатам примут процессуальное решение, — подчеркивают в СК.

Известно также, что ситуацию уже взяли на контроль сотрудники прокуратуры.

Жителям Дона напоминают: маленьких детей нельзя оставлять без присмотра в комнатах с открытыми окнами или балконом. Взрослым лучше отодвинуть мебель от подоконников, а сами окна и балконные двери следует оборудовать специальными ограничителями.