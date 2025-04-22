МВД назвало причину крупного ДТП в Тверской области

Ранее ГУМЧС по Тверской области сообщало, что два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на М11, после чего загорелись. Согласно предварительным данным ведомства, пострадали два человека. «Автодор» сообщал об отсутствии движения на 195-м километре трассы М11 «Нева» в сторону Москвы из-за аварии, был организован съезд на М10 «Россия». По данным ГУ МЧС, возгорание ликвидировано.
«Предварительно установлено, что у движущегося автомобиля Mercedes-Benz Actros под управлением мужчины 1983 года рождения на ходу взорвалось колесо. В результате автомобиль совершил боковое столкновение с автомобилем SITRAK под управлением мужчины 1979 года рождения, перевозившим экскаватор. От удара автомобиль SITRAK столкнулся с впереди идущим автомобилем OMODA под управлением молодого человека 2002 года рождения», — сообщается в Telegram-канале УМВД.
УМВД уточняет, что в результате ДТП пострадал один человек — водитель автомобиля Mercedes. Движение по трассе в сторону Москвы затруднено. На данный момент сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают пути объезда через 208-й километр трассы М-11.