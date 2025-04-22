МВД назвало причину крупного ДТП в Тверской области

Ранее ГУМЧС по Тверской области сообщало, что два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на М11, после чего загорелись. Согласно предварительным данным ведомства, пострадали два человека. «Автодор» сообщал об отсутствии движения на 195-м километре трассы М11 «Нева» в сторону Москвы из-за аварии, был организован съезд на М10 «Россия». По данным ГУ МЧС, возгорание ликвидировано.