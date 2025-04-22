Сын основателя «Вымпелкома» заочно получил девять лет колонии

Как было установлено в суде, с февраля 2017 по октябрь 2019 года Зимин* организовал хищение 100% акций коммерческой организации. Он достоверно знал, что акции являются единственным активом компании, принадлежащей иностранцу, и их хищение повлечет потерю контроля основного акционера над фирмой. Хищение 17 781 акции стоимостью 367 миллионов рублей было совершено с соучастниками через подконтрольное юридическое лицо с помощью ряда гражданско-правовых сделок.