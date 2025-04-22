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Пятилетний мальчик упал с балкона в Ростове

В Ростове пятилетний мальчик попал в больницу после падения с балкона на третьего этаже многоквартирного дома на ул. Полторацкого.

Источник: Коммерсантъ

Правоохранители инициировали проверку инцидента, сообщили в СК РФ по региону.

Ребенку оказывают необходимую помощь, говорится в сообщении. Следователи проводят осмотр места происшествия и выясняют причины случившегося.