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Парень на электросамокате сбил 18-летнего пешехода в Самаре вечером 21 апреля

Это случилось в понедельник в Промышленном районе города. Участников ДТП отвезли в больницу.

Это случилось в понедельник в Промышленном районе города. Участников ДТП отвезли в больницу, сообщили в региональном главке.

18-летний парень на электросамокате Whoosh ехал по тротуару по улице Свободы с Калинина в сторону Ново-Вокзальной. Вблизи здания № 104 сбил юношу того же возраста. Обоих госпитализировали.

Всего 21 апреля в губернии зафиксировали восемь аварий с 11 пострадавшими и погибшим. Также выявили 287 нарушений ПДД. До этого в Самаре 56-летний пешеход попал под колеса «пятнадцатой».

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