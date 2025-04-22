Парень на электросамокате сбил 18-летнего пешехода в Самаре вечером 21 апреля

Это случилось в понедельник в Промышленном районе города. Участников ДТП отвезли в больницу, сообщили в региональном главке.
18-летний парень на электросамокате Whoosh ехал по тротуару по улице Свободы с Калинина в сторону Ново-Вокзальной. Вблизи здания № 104 сбил юношу того же возраста. Обоих госпитализировали.
Всего 21 апреля в губернии зафиксировали восемь аварий с 11 пострадавшими и погибшим. Также выявили 287 нарушений ПДД. До этого в Самаре 56-летний пешеход попал под колеса «пятнадцатой».
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