Движение по М-11 в сторону Москвы открыли после крупного ДТП в Тверской области

Как сообщали в региональном МВД, у грузовика Mercedes-Benz Actros на ходу взорвалось колесо, из-за чего он столкнулся с грузовиком Sitrak, а тот — с легковым автомобилем Omoda. МЧС сообщало о двух пострадавших, в каком они состоянии — неизвестно. После столкновения на месте ДТП произошел пожар. Спасатели потушили его в течение часа.