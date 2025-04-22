В Самаре 10-летняя девочка упала на рельсы на станции метро «Алабинская»

Все произошло на станции «Алабинская». 10-летняя девочка играла в смартфон и упала с платформы. Несмотря на всю сложность ситуации, она не поддалась панике, отошла от рельсов и стала звать помощь. Работники метро сразу же отключили рельсы от электричества и спасли девочку. Она отделалась маленькой ссадиной.