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9-летний мальчик на самокате попал под колеса «Калины» в Тольятти 21 апреля

Авария произошла в понедельник вечером в Автозаводском районе города.

Авария произошла в понедельник вечером в Автозаводском районе города. Ребенку потребовалась помощь медиков. Подробностями поделились представители регионального главка.

Правоохранители уточнили: 59-летний мужчина на «Калине» следовал по жилой зоне улицы Фрунзе в сторону Приморского бульвара. Около детской поликлиники и девятиэтажки на бульваре Буденного, 10 сбил 9-летнего мальчика на самокате.

Пострадавшего госпитализировали. В тот же день в Промышленном районе Самары на 18-летнего парня наехал двухколесный транспорт. Его и водителя тоже отвезли в больницу.

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