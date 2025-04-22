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Юноша на питбайке врезался в «Калину» в Самарской области днем 21 апреля

ДТП произошло в понедельник в Волжском районе губернии в микрорайоне Южный город. Владельцу двухколесного транспорта потребовалась медпомощь.

ДТП произошло в понедельник в Волжском районе губернии в микрорайоне Южный город. Владельцу двухколесного транспорта потребовалась медпомощь.

В региональном главке объяснили: 18-летний парень на незарегистрированном питбайке «Regulmoto» выбирался с прилегающего участка вблизи девятиэтажного кирпичного дома на Подстепновской, 10.

По пути не уступил и влетел в «Калину». За рулем отечественной машины был 45-летний автолюбитель. Юноше назначили стационарное лечение. Также 21 апреля в Тольятти легковушка той же марки сбила 9-летнего мальчика на самокате.

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