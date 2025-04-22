В Самаре суд приговорил 20-летнего убийцу школьницы к 19,5 годам лишения свободы

В Самаре уроженца Тольятти 20-летнего Яна Ледовского признали виновным в убийстве 17-летней местной жительницы, которое было совершено в мае 2024-го года. Об этом сообщила пресс-служба Самарского областного суда.
22 апреля в областной столице вынесли приговор в отношении 20-летнего тольяттинца, который ранее обвинялся в умышленном убийстве 17-летней Анастасии из Самары, совершенном с особой жестокостью. Самарский областной суд приговорил Яна Ледовского к 19,5 годам лишения свободы. Первые пять лет молодой человек проведет в тюрьме, а большую часть срока — в колонии строго режима.
Напомним, преступление было совершено в Самаре в ночь с 24 на 25 мая 2024-го года. Молодые люди — Ян и Анастасия — познакомились в соцсетях: начали общение во Вконтакте и продолжили в Телеграме.
Как-то молодой человек пригласил девушку к себе в гости в квартиру на Ново-Садовой. Там у них произошла ссора, в ходе которой Ян ударил Анастасию рукой и схватил нож- «бабочку», лежавший на полке в одной из комнат.
«Находясь в квартире по месту жительства своего брата, в ходе ссоры на почве ревности нанес не менее 60-ти ножевых ранений своей 17-летней знакомой», — сообщили в Следственном комитете по Самарской области.
По информации пресс-службы Самарского областного суда, ударов ножом было больше. Жертва пыталась оказать сопротивление нападавшему, но безуспешно. Ледовский уронил девушку на пол, где уже не оставил ей шансов.
«Нанес потерпевшей не менее 80 ударов указанным ножом в область головы, шеи, туловища и конечностей, проявляя, тем самым, особую жестокость, причиняя физическую боль, особые физические, нравственные страдания и мучения перед наступлением смерти», — уточнили в пресс-службе облсуда.
Также известно, что на момент своего убийства 17-летняя Анастасия была еще школьницей.
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