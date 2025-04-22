«Спи спокойно, сынок»: Под Ростовом простились с малышом из многодетной семьи, который с мамой и сестрами разбился в ДТП

В Волгодонском районе Ростовской области во вторник, 22 апреля, простились с четырехлетним Ярославом. Он погиб в аварии на сельской трассе. В тот воскресный праздничный день — на дворе была Пасха — 26-летняя Юлия с тремя детьми возвращалась от мамы домой. В салоне с ней находились четырехлетний сын и две доченьки возрастом шесть лет и два года.