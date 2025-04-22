«Спи спокойно, сынок»: Под Ростовом простились с малышом из многодетной семьи, который с мамой и сестрами разбился в ДТП

В Волгодонском районе Ростовской области во вторник, 22 апреля, простились с четырехлетним Ярославом. Он погиб в аварии на сельской трассе. В тот воскресный праздничный день — на дворе была Пасха — 26-летняя Юлия с тремя детьми возвращалась от мамы домой. В салоне с ней находились четырехлетний сын и две доченьки возрастом шесть лет и два года.
Известно, что женщина была трезвой. На подъезде к родному селу водитель пыталась объехать кочку и не справилась с управлением. «ВАЗ» вылетел на обочину и врезался в деревья. Мальчик погиб на месте. Мать и сестры получили травмы.
Как рассказал «КП — Ростов-на-Дону» глава семьи Александр, жена не смогла прийти на похороны. У женщины тяжелые переломы, она не в состоянии встать с больничной койки.
По предварительным данным, женщина пыталась объехать кочку и не справилась с управлением. Дмитрий СТЕШИН.
Проститься с малышом пришло все село. Люди не могли сдержать слез, стоя у маленького гробика.
— Ярослав был моей точной копией, только маленькой. Веселый, улыбчивый. Любил сестричек. Любил жизнь. Спи спокойно, сынок, — говорит отец.
Александр признается: не представляет, как справится с этим горем. Его поддерживают родной брат, другие близкие, друзья и соседи.
Мужчина говорит, что в крайне тяжелом состоянии находится младший ребенок. Двухлетняя Катя получила переломы, травму головы. Сразу после аварии девочке сделали операцию, а на следующий день ее перевезли в Ростов. Она находится в реанимации.
— Я постоянно молюсь за нее, прошу Бога сохранить Катюше жизнь, — поделился отец.
Младшая дочь Александра попала в реанимацию. Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.
Правоохранители устанавливают детали произошедшего.
— Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования, — прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.
Прокуратура также контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Нарушение правил дорожного движения».
«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким погибшего.
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