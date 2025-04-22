В Перми директора компании обвиняют в сокрытии налогов на 13,5 млн рублей

По версии следствия, руководитель компании по строительству автодорог в Перми, заведомо зная о задолженности по налогам и страховым взносам, скрыл более 13,5 млн рублей. Денежные средства он тратил по своему усмотрению. Преступление было совершено в период с 14 июля 2023 года по 3 июня 2024 года.