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В Перми директора компании обвиняют в сокрытии налогов на 13,5 млн рублей

Закон нарушил руководитель коммерческой организации по строительству автодорог.

Источник: Комсомольская правда

В Перми генеральный директор коммерческой организации предстанет перед судом за сокрытие налогов в особо крупном размере. Об этом сообщили в региональном Следственном управлении СКР.

По версии следствия, руководитель компании по строительству автодорог в Перми, заведомо зная о задолженности по налогам и страховым взносам, скрыл более 13,5 млн рублей. Денежные средства он тратил по своему усмотрению. Преступление было совершено в период с 14 июля 2023 года по 3 июня 2024 года.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. На имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму более 17 млн рублей. В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.