Мигранты регулярно избивают учащихся одной из школ Челябинска

Дурная компания, среди участников которой присутствуют мигранты, регулярно нападает на учащихся одной из городских школ. Агрессивные несовершеннолетние избивают, унижают и грабят детей. По словам женщины, родители много раз обращались за помощью к руководству учебного заведения, но никаких результатов это не дало.