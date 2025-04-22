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Мигранты регулярно избивают учащихся одной из школ Челябинска

Следственный комитет РФ получил запрос от жительницы Челябинска.

Женщина обратилась к главе ведомства через приёмную «ВКонтакте» и сообщила о группе подростков, терроризирующей школьников.

Дурная компания, среди участников которой присутствуют мигранты, регулярно нападает на учащихся одной из городских школ. Агрессивные несовершеннолетние избивают, унижают и грабят детей. По словам женщины, родители много раз обращались за помощью к руководству учебного заведения, но никаких результатов это не дало.

Александр Бастрыкин, глава Следкома РФ, не оставил сообщение без внимания. Он обратился к Алексею Колбасину, руководителю СУ СКР по Челябинской области, и поручил ему возбудить уголовное дело и представить доклад по результатам расследования. За ситуацией будет следить центральный аппарат ведомства, сообщили в его пресс-службе.