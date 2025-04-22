Стала известна причина задымления в Семилукском районе

«Со своей стороны администрация Семилукского района для сокращения последствий тления нижних слоев мусора, для жителей, в том числе близлежащих микрорайонов города Семилуки, обращается в пожарную часть № 55, сотрудники которой оперативно выезжают при поступлении сообщений о горении на этом объекте, с просьбой о пролитии подстилки», — рассказывают в администрации.