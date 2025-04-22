Стала известна причина задымления в Семилукском районе

Об этом сообщили во вторник, 22 апреля, представители местной администрации. В настоящее время вопрос рекультивации полигона, который занимает территорию площадью больше 38 тыс. га, семилукские чиновники прорабатывают совместно с региональным департаментом экологии. Власти рассчитывают привлечь на эти цели федеральное финансирование. Кстати, несмотря на территориальное расположение, объект находится на балансе воронежской мэрии.
«Со своей стороны администрация Семилукского района для сокращения последствий тления нижних слоев мусора, для жителей, в том числе близлежащих микрорайонов города Семилуки, обращается в пожарную часть № 55, сотрудники которой оперативно выезжают при поступлении сообщений о горении на этом объекте, с просьбой о пролитии подстилки», — рассказывают в администрации.
Процесс тушения требует предельной осторожности. Существует вероятность провала тяжелой техники.