В Челябинске раскрыли убийство молодого мужчины 20-летней давности

Тогда подозреваемого найти не удалось. Однако спустя два десятка преступление оказалось раскрыто. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Уголовное дело об убийстве было возбуждено в июне 2004 года, а само тело нашли на территории Ленинского района Челябинска. Оперативники областного полицейского главка заново изучили имеющиеся материалы дела, показания свидетелей, а снова опросили уже в настоящее время. Все это позволило пролить свет на произошедшую 20 лет назад расправу.
Как выяснилось, поздно вечером 4 июня погибший вместе со своей девушкой возвращался из кафе. На пути им встретилась другая пара. Между мужчинами завязался конфликт и незнакомец несколько раз ударил его ножом в шею и голову.
«Несмотря на давность произошедшего, оперативникам удалось установить места проживания сначала девушки, а затем и самого подозреваемого. В ходе работы фигурант, 44-летний, ранее четырежды судимый, в том числе за убийство, местный житель, полностью признался содеянном», — прокомментировали в ГУ МВД России по Челябинской области.
В региональном следственном управлении также сообщили, что все произошло возле одного из домов на улице Пограничная. Напавший на погибшего мужчина был в тот момент пьяным. После убийства он сбежал с места преступления.
В СУ СК России по Челябинской области возбудили уголовное дело по статье «убийство, совершенное из хулиганских побуждений». Обвинение уже судимому челябинцу предъявлено. Более того, по решению суда он арестован. Расследование жестокого преступления продолжается.