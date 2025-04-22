В Челябинске раскрыли убийство молодого мужчины 20-летней давности

Уголовное дело об убийстве было возбуждено в июне 2004 года, а само тело нашли на территории Ленинского района Челябинска. Оперативники областного полицейского главка заново изучили имеющиеся материалы дела, показания свидетелей, а снова опросили уже в настоящее время. Все это позволило пролить свет на произошедшую 20 лет назад расправу.