Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске раскрыли убийство молодого мужчины 20-летней давности

Расправа над 22-летним парнем произошла летом 2004 года в Ленинском районе Челябинска.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Тогда подозреваемого найти не удалось. Однако спустя два десятка преступление оказалось раскрыто. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Уголовное дело об убийстве было возбуждено в июне 2004 года, а само тело нашли на территории Ленинского района Челябинска. Оперативники областного полицейского главка заново изучили имеющиеся материалы дела, показания свидетелей, а снова опросили уже в настоящее время. Все это позволило пролить свет на произошедшую 20 лет назад расправу.

Как выяснилось, поздно вечером 4 июня погибший вместе со своей девушкой возвращался из кафе. На пути им встретилась другая пара. Между мужчинами завязался конфликт и незнакомец несколько раз ударил его ножом в шею и голову.

«Несмотря на давность произошедшего, оперативникам удалось установить места проживания сначала девушки, а затем и самого подозреваемого. В ходе работы фигурант, 44-летний, ранее четырежды судимый, в том числе за убийство, местный житель, полностью признался содеянном», — прокомментировали в ГУ МВД России по Челябинской области.

В региональном следственном управлении также сообщили, что все произошло возле одного из домов на улице Пограничная. Напавший на погибшего мужчина был в тот момент пьяным. После убийства он сбежал с места преступления.

В СУ СК России по Челябинской области возбудили уголовное дело по статье «убийство, совершенное из хулиганских побуждений». Обвинение уже судимому челябинцу предъявлено. Более того, по решению суда он арестован. Расследование жестокого преступления продолжается.