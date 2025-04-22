На 7,5 лет осужден житель ДНР, убивший знакомого в гостинице «Кавказ»

Из приговора суда следует, что в ноябре 2024 года подсудимый приехал в Краснодар для заключения контракта с Министерством обороны РФ. Накануне выезда в воинскую часть он и другой постоялец, тоже решивший отправиться на СВО, выпили и между ними произошел конфликт. Мужчины подрались, и подсудимый несколько раз ударил оппонента ножом. От полученных ранений тот скончался на месте.