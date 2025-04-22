На 7,5 лет осужден житель ДНР, убивший знакомого в гостинице «Кавказ», сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Из приговора суда следует, что в ноябре 2024 года подсудимый приехал в Краснодар для заключения контракта с Министерством обороны РФ. Накануне выезда в воинскую часть он и другой постоялец, тоже решивший отправиться на СВО, выпили и между ними произошел конфликт. Мужчины подрались, и подсудимый несколько раз ударил оппонента ножом. От полученных ранений тот скончался на месте.
На суде фигурант полностью признал вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде 7,5 лет в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
Напомним, на Кубани заключили под стражу мать, которая попыталась убить своего сына. Днем 20 марта молодая мама набросилась на мальчика. Ей помешал отец ребенка. СМИ проинформировали, что злоумышленниа работала психологом в детском саду. Женщину задержали, возбудили против нее уголовное дело и допросили. Также правоохранители планировали провести психиатрическую экспертизу. Днем 21 марта стало известно, что фигурантку арестовали на два месяца.