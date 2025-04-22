Суд арестовал имущество экс-замгубернатора Кушнарева на 276 млн рублей

Басманный суд Москвы наложил арест на имущество семьи бывшего заместителя губернатора Ростовской области и экс-министра транспорта Виталия Кушнарева, обвиняемого во взяточничестве. Общая стоимость арестованной недвижимости и прочего имущества превышает 276,5 млн рублей, о чем сообщает ТАСС со ссылкой на источники в региональных правоохранительных органах.
В перечень арестованного имущества входят мотоцикл Harley-Davidson FXDRS, автомобиль Land Cruiser 200, охотничье ружье Benelli Raffaello итальянского производства, ростовская квартира, несколько нежилых объектов в Ростовской области и Москве, а также земельные наделы.
Уголовное дело о получении взятки в размере 27 млн рублей (ст. 290 УК РФ) было возбуждено против Кушнарева в декабре 2024 года. В ходе обысков у него был обнаружен пистолет «Кольт», что повлекло за собой возбуждение еще одного дела — о незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).
В конце января 2025 года Кушнарева этапировали из Ростова в Москву. По информации правоохранительных органов, размер взятки, которую он должен был получить, составлял 93 млн рублей, а также ежемесячные выплаты в размере 2 млн рублей, не зависящие от объема освоенных бюджетных средств.
В марте 2025 года дело Кушнарева было передано в Генеральную прокуратуру РФ, которая утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд. Кушнарев отрицает свою вину в получении взятки. 4 апреля 2025 года дело поступило в Железнодорожный районный суд Ростова, который продлил срок ареста обвиняемого до 3 октября 2025 года.