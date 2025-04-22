Суд арестовал имущество экс-замгубернатора Кушнарева на 276 млн рублей

Уголовное дело о получении взятки в размере 27 млн рублей (ст. 290 УК РФ) было возбуждено против Кушнарева в декабре 2024 года. В ходе обысков у него был обнаружен пистолет «Кольт», что повлекло за собой возбуждение еще одного дела — о незаконном хранении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).