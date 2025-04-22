В Ростовской области 50-летний мужчина едва не погиб при пожаре в частном доме

В Каменске-Шахтинском 50-летний мужчина едва не погиб при пожаре в частном доме. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Инцидент произошел ночью 19 апреля на улице Нижней, огонь разгорелся около 22:22 на кухне жилой постройки. Мужчина, который находился в помещении, вовремя почувствовал запах дыма и успел выбежать на улицу.
— В 22:40 все полностью потушили. На месте работали шесть человек, использовалось две спецмашины. Выгорело 64 квадратных метра. Причины произошедшего выяснит дознаватель, — сообщили в МЧС.
Жителям Дона напоминают: в быту нужно быть предельно осторожными с огнем. Всем советуют установить дома пожарный извещательи купить огнетушитель.