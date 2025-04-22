Прокуроры взяли на контроль обвал дамбы в Октябрьском районе Новосибирска

Прокуратура Октябрьского района города Новосибирска приступила к надзорным мероприятиям в связи с обвалом части дамбы, расположенной на улице Дубравы.
Сотрудники прокуратуры уже совершили выезд на место происшествия и детально обследовали масштабы и характер повреждений гидротехнического сооружения.
Целью инициированной проверки является оценка действий со стороны районных администраций и дорожных служб, в чью компетенцию входит содержание данного объекта.
По итогам проведенных надзорных мероприятий и при выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования согласно действующему законодательству.