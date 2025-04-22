Двухлетний ребёнок упал с высоты пятого этажа в Караганде

никогда не оставлять ребёнка без присмотра в комнате с открытыми окнами; не использовать москитные сетки без соответствующей защиты; установить на окна блокираторы, чтобы ребёнок не мог самостоятельно открыть окно; отодвинуть от окон все виды мебели, чтобы ребёнок не мог залезть на подоконник; защитить окна, установив решётки.