Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двухлетний ребёнок упал с высоты пятого этажа в Караганде

За его жизнь борются врачи.

Источник: Baigenews

Маленький ребёнок выпал из окна многоэтажки в Караганде. Подробности сообщили в ДЧС, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в 13-м микрорайоне. Из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, выпал ребёнок 2023 года рождения. Малыш находился без присмотра взрослых.

Ребёнок с политравмами госпитализирован.

Ранее в МВД обратились к казахстанским родителям, сообщив, что с начала года зарегистрировано 13 фактов падения детей из окон. Один из малышей погиб.

Чтобы не допустить несчастный случай в полиции настоятельно рекомендуют родителям:

никогда не оставлять ребёнка без присмотра в комнате с открытыми окнами; не использовать москитные сетки без соответствующей защиты; установить на окна блокираторы, чтобы ребёнок не мог самостоятельно открыть окно; отодвинуть от окон все виды мебели, чтобы ребёнок не мог залезть на подоконник; защитить окна, установив решётки.