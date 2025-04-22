Двухлетний ребёнок упал с высоты пятого этажа в Караганде

Маленький ребёнок выпал из окна многоэтажки в Караганде. Подробности сообщили в ДЧС, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл в 13-м микрорайоне. Из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, выпал ребёнок 2023 года рождения. Малыш находился без присмотра взрослых.
Ребёнок с политравмами госпитализирован.
Ранее в МВД обратились к казахстанским родителям, сообщив, что с начала года зарегистрировано 13 фактов падения детей из окон. Один из малышей погиб.
Чтобы не допустить несчастный случай в полиции настоятельно рекомендуют родителям:
никогда не оставлять ребёнка без присмотра в комнате с открытыми окнами; не использовать москитные сетки без соответствующей защиты; установить на окна блокираторы, чтобы ребёнок не мог самостоятельно открыть окно; отодвинуть от окон все виды мебели, чтобы ребёнок не мог залезть на подоконник; защитить окна, установив решётки.