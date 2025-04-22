Крупный природный пожар под Самарой 22 апреля тушат с помощью беспилотников

Крупный природный пожар разгорелся 22 апреля под Самарой. В районе населенного пункта Киндяково Красноярского района огонь охватил два гектара территории. О подробностях рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области. Сигнал о ЧП поступил в 14.26.
— Для тушения пожара привлечены 79 человек и 25 единиц техники, — прокомментировала пресс-служба ведомства.
Для борьбы с огнем привлекали группу беспилотных авиационных систем регионального МЧС и пожарный поезд из Самары. Уточняется, что обошлось без погибших и пострадавших. Информации о ликвидации огня пока нет.