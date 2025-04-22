В Анапе на 4 участках зафиксировали выбросы мазута 22 апреля

Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Специалисты выявили мазут на пляже, расположенном у устья реки Можепсин. Ответственность за этот участок несет команда из Тимашевского района. Кроме того, береговая линия была загрязнена мусором, выброшенным морем.
Команда из Мостовского района также зафиксировала нефтепродукты, обнаружив небольшие выбросы мазута на пляже рядом с детским лагерем «Приморский» в Витязево. Небольшие фрагменты мазута были замечены и на пляже, который обслуживает Староминский район, вблизи базы отдыха «Ростовчанка» в станице Благовещенской, а также на участке Новокубанского района, возле базы отдыха «Одиссея» в селе Витязево.
Кроме того, в оперативном штабе упомянули, что между Витязево и Благовещенской также были выявлены выбросы мусора, принесенные приливом. Представители Лабинского района подтвердили отсутствие новых следов мазута на своем участке.
Ранее «МК на Кубани» писал о том, что специалисты разработали и протестировали технологические цепочки для очистки пляжей Анапы от мазута, а также сбора нефтепродуктов со дна и из воды. Наибольшую сложность, по словам экспертов, представляет именно восстановление прибрежной зоны, где применяются сразу несколько методов.