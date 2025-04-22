В Анапе на 4 участках зафиксировали выбросы мазута 22 апреля

Ранее «МК на Кубани» писал о том, что специалисты разработали и протестировали технологические цепочки для очистки пляжей Анапы от мазута, а также сбора нефтепродуктов со дна и из воды. Наибольшую сложность, по словам экспертов, представляет именно восстановление прибрежной зоны, где применяются сразу несколько методов.