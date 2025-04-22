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В Красноярском крае рабочий погиб под завалом стены на частной стройке

В Емельяново при обрушении стены недостроенного дома погиб рабочий.

Источник: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

22 апреля в селе Емельяново произошёл несчастный случай — при демонтаже частного дома погиб мужчина. Об этом сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю.

По предварительной информации, владелец участка на улице Московской пригласил троих мужчин для разборки второго этажа своего недостроенного дома. Работали они без оформления каких-либо договоров. Во время демонтажных работ один из мужчин начал штробить стену, но конструкция не выдержала и обрушилась прямо на него.

Рабочий получил тяжёлые травмы и скончался на месте до приезда медиков.

В следственных органах начата процессуальная проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства трагедии и выясняют, была ли допущена халатность со стороны собственника или нарушены требования безопасности при проведении работ.