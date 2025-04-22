В Красноярском крае рабочий погиб под завалом стены на частной стройке

По предварительной информации, владелец участка на улице Московской пригласил троих мужчин для разборки второго этажа своего недостроенного дома. Работали они без оформления каких-либо договоров. Во время демонтажных работ один из мужчин начал штробить стену, но конструкция не выдержала и обрушилась прямо на него.