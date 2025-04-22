В Воронеже иномарка провалилась в яму посреди дороги

По предварительной информации, никто из людей не пострадал. Судя по снимку, водитель Renault Sandero пытался своими силами — совместно с прохожими — вызволить машину из ямы. Удалось ли ему это или нет — пока неизвестно. В последние месяцы истории с провалившими под асфальт машинами в Воронеже участились. Буквально в марте мы, например, рассказывали о подобном ЧП на улице Свободы. Под землю легковушка ушла передними колесами. А в декабре 2024 года на проспекте Патриотов машина провалилась в гигантскую дыру целиком.