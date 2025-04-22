По факту гибели пешехода в Бобруйском районе возбуждено уголовное дело

Следователи обращаются к очевидцам ДТП с просьбой сообщить имеющуюся информацию в оперативно-дежурную службу УСК по Могилевской области по телефонам: (80222) 74−85−70, 29−80−06 (круглосуточно). Также можно обратиться в Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета по телефонам: (80225) 46−19−19, (8029) 690−06−64 (в будние дни с 9.00 до 18.00).