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В КБР два подростка попали в реанимацию после драки

НАЛЬЧИК, 22 апреля. /ТАСС/. Подростки попали в больницу после драки в одной из школ города Прохладного в Кабардино-Балкарии (КБР). Возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по КБР.

Источник: РИА "Новости"

«По версии следствия, 21 апреля подозреваемый, находясь на улице Вокзальной в городе Прохладном, в ходе конфликта со своим сверстником, к которому испытывал неприязненное отношение, нанес ему два удара ножом в область груди. Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, угрозы его жизни нет», — говорится в сообщении.

Как стало известно ТАСС от оперативных служб, инцидент произошел на территории школы в городе Прохладном. Дети подрались из-за девочки, которой оказывал знаки внимания ученик ее же школы. Школьница попросила о помощи брата. Между юношами завязалась драка. В результате брата девочки пырнули ножом в грудь, оба оказались в больнице, родственник ученицы получил тяжкий вред здоровью.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).