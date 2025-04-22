В КБР два подростка попали в реанимацию после драки

Как стало известно ТАСС от оперативных служб, инцидент произошел на территории школы в городе Прохладном. Дети подрались из-за девочки, которой оказывал знаки внимания ученик ее же школы. Школьница попросила о помощи брата. Между юношами завязалась драка. В результате брата девочки пырнули ножом в грудь, оба оказались в больнице, родственник ученицы получил тяжкий вред здоровью.