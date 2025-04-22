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В Башкирии у горы Курташ потерялись туристы

В Башкирии у горы Курташ потерялись туристы.

Источник: пресс-служба госкомитета РБ по ЧС

В Белорецком районе Башкирии у горы Курташ потерялись туристы. ЧП произошло в лесном массиве. Как сообщает пресс-служба госкомитета республики по ЧС, заблудились женщина и её сын, приехавшие на отдых из города Магнитогорска.

— Семья планировала прогулку на природе, однако потеряла ориентиры на местности и не смогла самостоятельно вернуться к автомобилю. Несмотря на то, что женщина поддерживала связь со спасателями, передать геолокацию не представлялось возможным — мобильный интернет в том районе отсутствовал, — прокомментировали в ведомстве.

На поиски незамедлительно выехали сотрудники госкомитета РБ по ЧС. Мать с сыном смогли самостоятельно выйти к железнодорожной станции Урал-Тау. Далее они не стали продолжать путь самостоятельно, а дождались прибытия спасателей, которые встретили их и сопроводили обратно к припаркованному автомобилю.

В госкомитете РБ по ЧС напомнили правила:

  • перед выходом на природу заранее изучите маршрут и сохраните офлайн-карту местности;
  • зарядите мобильные устройства, возьмите с собой внешний аккумулятор (power bank);
  • сообщите родственникам или друзьям, куда направляетесь и когда планируете вернуться.

В экстренной ситуации звоните по номеру 112.