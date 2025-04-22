В Башкирии у горы Курташ потерялись туристы.

— Семья планировала прогулку на природе, однако потеряла ориентиры на местности и не смогла самостоятельно вернуться к автомобилю. Несмотря на то, что женщина поддерживала связь со спасателями, передать геолокацию не представлялось возможным — мобильный интернет в том районе отсутствовал, — прокомментировали в ведомстве.