В Башкирии у горы Курташ потерялись туристы.

В Белорецком районе Башкирии у горы Курташ потерялись туристы. ЧП произошло в лесном массиве. Как сообщает пресс-служба госкомитета республики по ЧС, заблудились женщина и её сын, приехавшие на отдых из города Магнитогорска.
— Семья планировала прогулку на природе, однако потеряла ориентиры на местности и не смогла самостоятельно вернуться к автомобилю. Несмотря на то, что женщина поддерживала связь со спасателями, передать геолокацию не представлялось возможным — мобильный интернет в том районе отсутствовал, — прокомментировали в ведомстве.
На поиски незамедлительно выехали сотрудники госкомитета РБ по ЧС. Мать с сыном смогли самостоятельно выйти к железнодорожной станции Урал-Тау. Далее они не стали продолжать путь самостоятельно, а дождались прибытия спасателей, которые встретили их и сопроводили обратно к припаркованному автомобилю.
В госкомитете РБ по ЧС напомнили правила:
- перед выходом на природу заранее изучите маршрут и сохраните офлайн-карту местности;
- зарядите мобильные устройства, возьмите с собой внешний аккумулятор (power bank);
- сообщите родственникам или друзьям, куда направляетесь и когда планируете вернуться.
В экстренной ситуации звоните по номеру 112.