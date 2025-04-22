В Гагаринском районе водитель квадроцикла врезался в дерево и погиб

В ночь на 22 апреля 2025 года в Саратове и Энгельсе произошло две смертельные аварии. Об этом пишут журналисты телеканала «Саратов 24» со ссылкой на областную Госавтоинспекцию.
Первое ДТП произошло около 01:00. Водитель на «Шевроле Круз» протаранил стоящий грузовик «МАН». В итоге автомобилист погиб, а его 22-летяя пассажирка была госпитализирована. Однако врачи так и не смогли сохранить ей жизнь — девушка скончалась от полученных травм в больнице.
— Еще одна авария произошла в Гагаринском районе Саратова у села Долгий Буерак в 02:05. 41-летний мужчина за рулем квадроцикла не справился с управлением и врезался в дерево. Водитель скончался на месте, — сообщают журналисты.
На данный момент госавтоинспектора разбираются в обстоятельствах произошедшего.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что шесть автомобилей столкнулись между собой в Иркутске, «Мерседес» перевернулся на крышу.