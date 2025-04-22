В Гагаринском районе водитель квадроцикла врезался в дерево и погиб

Первое ДТП произошло около 01:00. Водитель на «Шевроле Круз» протаранил стоящий грузовик «МАН». В итоге автомобилист погиб, а его 22-летяя пассажирка была госпитализирована. Однако врачи так и не смогли сохранить ей жизнь — девушка скончалась от полученных травм в больнице.