Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области тушат ландшафтный пожар

САМАРА, 22 апреля. /ТАСС/. Ландшафтный пожар на двух гектарах зафиксирован в Красноярском районе Самарской области, огонь продолжает распространяться, сообщает ГУ МЧС по региону.

Источник: РИА "Новости"

«В 14:26 (13:26 мск — прим. ТАСС) 22 апреля поступило сообщение о ландшафтном пожаре в районе населенного пункта Киндяково муниципального района Красноярский [Самарской области]. Прибывшими подразделениями установлено, что происходит активное горение на площади 2 га», — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что погибших и пострадавших при пожаре нет. Тушение ведут 79 человек и 25 единиц техники, в том числе от МЧС России. Также привлечен пожарный поезд со станции Самара.

По информации МЧС России, возле села Киндяково горит сухая растительность на двух гектарах и два дачных дома, огонь продолжает распространяться.