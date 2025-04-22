В Самарской области тушат ландшафтный пожар

«В 14:26 (13:26 мск — прим. ТАСС) 22 апреля поступило сообщение о ландшафтном пожаре в районе населенного пункта Киндяково муниципального района Красноярский [Самарской области]. Прибывшими подразделениями установлено, что происходит активное горение на площади 2 га», — говорится в сообщении.
В МЧС уточнили, что погибших и пострадавших при пожаре нет. Тушение ведут 79 человек и 25 единиц техники, в том числе от МЧС России. Также привлечен пожарный поезд со станции Самара.
По информации МЧС России, возле села Киндяково горит сухая растительность на двух гектарах и два дачных дома, огонь продолжает распространяться.