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В молдавском порту Джурджулешты остановлена отгрузка зерна из-за ЧП с сухогрузом

В молдавском речном порту Джурджулешты временно приостановлена отгрузка зерна из-за аварии с сухогрузом.

Об этом сообщает местный телеканал TВ-6.

Отмечается, что судно M/V MUSE столкнулось с погрузочным мостом зернового терминала Danube, в результате чего инфраструктура терминала получила повреждения.

«Из-за аварии работа терминала временно остановлена. Повреждения не позволяют использовать объект в обычном режиме», — передаёт телеканал.

В настоящее время устраняются последствия аварии.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее разлив нефтепродуктов произошёл при перекачке топлива в береговые ёмкости из танкера «Александр Кащук» в Сахалинской области.