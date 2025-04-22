В молдавском порту Джурджулешты остановлена отгрузка зерна из-за ЧП с сухогрузом

Об этом сообщает местный телеканал TВ-6.
Отмечается, что судно M/V MUSE столкнулось с погрузочным мостом зернового терминала Danube, в результате чего инфраструктура терминала получила повреждения.
«Из-за аварии работа терминала временно остановлена. Повреждения не позволяют использовать объект в обычном режиме», — передаёт телеканал.
В настоящее время устраняются последствия аварии.
В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее разлив нефтепродуктов произошёл при перекачке топлива в береговые ёмкости из танкера «Александр Кащук» в Сахалинской области.