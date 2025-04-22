Вынес миллионы в сейфе. Стали известны подробности обмана школьника из Петербурга

13-летнему школьнику три дня звонили неизвестные и убеждали его в том, что он якобы поддерживает ВСУ. Мальчика настолько запугали, что он решил выполнить требования лжесиловиков.
Звонившие сказали ему взять из сейфа родителей наличные, внести их через банкомат на указанный «безопасный» счет. Подросток перевел 350 тысяч рублей. Но мошенники на этом не остановились и потребовали все деньги, что есть дома.
В итоге школьник взял закрытый пятикилограммовый сейф, в котором хранилось почти 10 миллионов рублей, и передал его прибывшему курьеру.
«В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов принимаются меры к розыску лиц, причастных к преступлению. Установление всех обстоятельств произошедшего — на контроле в прокуратуре Выборгского района Петербурга», — заявили в пресс-службе.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.