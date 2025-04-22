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За участие в схеме «Ваш родственник попал в ДТП» в Мелеузе осудят самарца

Житель Самары предстанет перед судом в Башкирии за участие в мошенничестве.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Мелеузе перед судом предстанет 34-летний житель Самары, обвиняемый в мошенничестве. Об этом рассказала пресс-служба прокуратура республики.

Согласно версии следствия, летом прошлого года сообщник мужчины сотрудника полиции и врача по телефону убедил женщину в том, что ее дочь попала в аварию и срочно нужны деньги на лечение. Злоумышленник вынудил жительницу Мелеуза передать 120 тысяч рублей обвиняемому.

Мужчина признал вину и возместил потерпевшей ущерб. Заведенное на него уголовное дело направили Мелеузовский районный суд для рассмотрения по существу.

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