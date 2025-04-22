За участие в схеме «Ваш родственник попал в ДТП» в Мелеузе осудят самарца

Согласно версии следствия, летом прошлого года сообщник мужчины сотрудника полиции и врача по телефону убедил женщину в том, что ее дочь попала в аварию и срочно нужны деньги на лечение. Злоумышленник вынудил жительницу Мелеуза передать 120 тысяч рублей обвиняемому.