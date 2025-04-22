«Когда-нибудь сама откроет подарки»: 23 года исполнилось студентке, которая пропала в Дагестане при загадочных обстоятельствах

Родители уверены лишь в одном — их дочь жива, а ее исчезновение никак не связано с морем. Больше года мама Диана и отец Николай каждый день ждут дочь дома. Вот и сегодня, в ее день рождения, родители верят, что их ребенок даст о себе знать.