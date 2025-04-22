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«Когда-нибудь сама откроет подарки»: 23 года исполнилось студентке, которая пропала в Дагестане при загадочных обстоятельствах

Семья ростовчанки, пропавшей в Каспийске, купила дочке подарок на ее день рождения.

Источник: Комсомольская правда

22 апреля ростовчанке Анне Цомартовой, спортсменке, студентке РЮИ МВД исполнилось 23 года. Уже второй год семья девушки проводит этот день без именинницы. Аня загадочно пропала 10 февраля прошлого года в Каспийске. Тогда в составе сборной девушка выступала на состязаниях по тайскому боксу.

На соревнованиях ростовчанка уступила. Впрочем, тот бой не играл особой роли в карьере спортсменки. После выступления она оставила мобильный телефон у младшего брата, с которым приехала в Каспийск, и пошла прогуляться у моря.

Ростовчанка объявлена в международный розыск. Фото: из архива семьи.

В последний раз девушку видели на территории ведомственного санатория, расположенного у побережья. Камеры наблюдения засняли, как девушка стоит на пирсе — дышит свежим воздухом и любуется пейзажем. Что случилось потом, никто не знает. Как только на улице стемнело, запись стала неразборчивой.

Родители уверены лишь в одном — их дочь жива, а ее исчезновение никак не связано с морем. Больше года мама Диана и отец Николай каждый день ждут дочь дома. Вот и сегодня, в ее день рождения, родители верят, что их ребенок даст о себе знать.

Как рассказала Диана «КП — Ростов-на-Дону», она, как и в прошлом году, приобрела для дочери подарок. Мать верит, что рано или поздно.

— Вы не представляете, сколько подарков ее ждет. Когда-нибудь она сама их откроет, — говорит Диана.

Анна приехала в Дагестан на соревнования по тайскому боксу. Фото: из архива семьи.

Она снова обратилась к дочери.

— Анечка, вернись, пожалуйста. Если ты не захочешь говорить о причинах, по которым исчезла, мы не будем поднимать эту тему. Для меня главное, чтобы ты была рядом.

По словам семьи, ранее дочь объявили в международный розыск. Данные ростовчанки внесены в базу Интерпола. Родные не исключают, что Аню могли похитить или завербовать. Одно отец и мать знают наверняка — искать старшего ребенка будут столько, сколько потребуется, хоть до конца жизни.

— С днем рождения, доченька! Ты — моя единственная мечта, — добавляет мама пропавшей в надежде, что именно сегодня Анна прочитает эти строки.

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