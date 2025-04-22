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Полуторамесячная малышка погибла в Осиповичах

В Осиповичах погибла 1,5-месячная девочка. Следователи возбудили уголовное дело в отношении родителей малышки. О трагедии рассказали в пресс-службе СК Беларуси.

Источник: СК Беларуси

Вечером 20 апреля в частный дом прибыла бригада скорой помощи. Врачи констатировали смерть новорожденного ребенка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Девочка родилась в феврале. Несмотря на это, родители не стали отказываться от общения с друзьями и употребления алкоголя.

20 апреля в гости к семье пришел родственник с маленькой дочкой. Они устроили обед на улице и выпивали.

По предварительным данным, родители вошли в дом, где находилась их дочь, чтобы успокоить ее. В то время как они были заняты ребенком, произошла трагедия: девочка упала и получила серьезные несовместимые с жизнью травмы.

Родители не сразу вызвали скорую помощь. Позже они выдвинули версию, что ребенок умер без их участия.

По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти ребенка стала черепно-мозговая травма.

Возбуждено уголовное дело.

В данный момент с фигурантами проводятся все необходимые следственные мероприятия: проверки показаний, допросы соседей и свидетелей. Также планируется проведение ряда экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.