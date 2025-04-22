Полуторамесячная малышка погибла в Осиповичах

Вечером 20 апреля в частный дом прибыла бригада скорой помощи. Врачи констатировали смерть новорожденного ребенка. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Девочка родилась в феврале. Несмотря на это, родители не стали отказываться от общения с друзьями и употребления алкоголя.
20 апреля в гости к семье пришел родственник с маленькой дочкой. Они устроили обед на улице и выпивали.
По предварительным данным, родители вошли в дом, где находилась их дочь, чтобы успокоить ее. В то время как они были заняты ребенком, произошла трагедия: девочка упала и получила серьезные несовместимые с жизнью травмы.
Родители не сразу вызвали скорую помощь. Позже они выдвинули версию, что ребенок умер без их участия.
По результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти ребенка стала черепно-мозговая травма.
Возбуждено уголовное дело.
В данный момент с фигурантами проводятся все необходимые следственные мероприятия: проверки показаний, допросы соседей и свидетелей. Также планируется проведение ряда экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.