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В Самаре задержали неадекватного гражданина, который проник в школу

Сотрудники вневедомственной охраны территориального управления Росгвардии задержали мужчину, который «проник в учебное заведение и вел себя неадекватно». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Коммерсантъ

В школе сработала кнопка тревожной сигнализации, после чего в учебное заведение приехали правоохранители. Неизвестный гражданин пугал детей и отказывался покинуть здание. Он оказал росгвардейцам активное сопротивление при задержании. В ведомстве уточняют, что по данному факту проводится проверка.