В Минске ГУБОПиК задержал блогера, которому грозит до семи лет. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
«Задержан блогер — “черный копатель”, — сказано в сообщении.
Отмечается, что оперативники пятого управления ГУБОПиК МВД по Минску задержали очередного «черного копателя». В сообщении сказано, что 30-летний житель Минска занимался незаконными раскопками на территориях ведения боевых действий времен Великой Отечественной войны. Цель состояла в поиске боеприпасов, оружия, взрывных устройств.
В МВД отметили, что фигурант разбором опасных находок занимался дома. Кроме того, минчанин на YouTube создал тематический канал, где размещал видео приборного поиска, снимая ролики, выкладывая их в сеть для получения большего числа просмотров.
«Также установлены факты опасного для себя и окружающих уничтожения боеприпасов вблизи населенных пунктов», — отметили в пресс-службе.
В ведомстве заметили, что в результате осмотра места проживания «блогера» были найдены и изъяты боеприпасы. Кроме того, назначено проведение баллистической экспертизы. Также сказано, что решается вопрос об уголовном деле за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
«Охотнику за просмотрами» грозит до 7 лет лишения свободы", — подчеркнули в МВД.
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