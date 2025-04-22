В Минске ГУБОПиК задержал блогера, которому грозит до семи лет

В ведомстве заметили, что в результате осмотра места проживания «блогера» были найдены и изъяты боеприпасы. Кроме того, назначено проведение баллистической экспертизы. Также сказано, что решается вопрос об уголовном деле за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.