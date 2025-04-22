В Италии машина с отцом и сыном провалились в воронку посреди моста

В коммуне Вальданьо машина с отцом и сыном провалились в воронку, которая образовалась посреди дороги. Об этом сообщает Corriere della Sera.
По данным СМИ, трагедия произошла, когда 64-летний Леоне Нардон вместе с 21-летним сыном Франческо Нардон ехали на машине по мосту. Под автомобилем резко образовалась огромная яма, в результате чего машина упала в реку.
Родственники, заметив пропажу мужчин, обратились в полицию. Во время поисков останки отца нашли в русле реки Агно — это примерно в десяти километрах от места трагедии. Его сына обнаружили запутавшимся в растительности.
Известно, что в день происшествия в регионе Италии шли аномально сильные дожди. Отец с сыном, предположительно, ехали помогать пострадавшим от непогоды.
Ранее в Хакасии число пострадавших из-за ураганного ветра возросло до 32. В их числе оказался 1 ребенок. Все они обратились в медицинские организации, подведомственные министерству. Врачи выявили у них травмы различной степени тяжести.