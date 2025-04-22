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В Самарской области пожарные защитили от огня жилые дома в селе Киндяково

Стали известны подробности мощного природного пожара под Самарой.

Источник: ГУ МЧС России по Самарской области

В Самарской области продолжают тушить мощный природный пожар, который вспыхнул 22 апреля в Красноярском районе, возле села Киндяково. Там пожар охватила два гектара сухой травы, а также повредил два дачных дома площадью 32 квадратных метра. О подробностях рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.

— Пожарные не допустили распространения огня на жилые дома, —прокомментировала пресс-служб ведомства и уточнила, что угрозы селу больше нет.

Площадь пожара уменьшилась до 0,2 гектаров, но полностью справиться с ним пока не удалось. На месте ЧП работают более 90 человек, также задействованы 35 единиц техники.