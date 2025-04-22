В Самарской области пожарные защитили от огня жилые дома в селе Киндяково

В Самарской области продолжают тушить мощный природный пожар, который вспыхнул 22 апреля в Красноярском районе, возле села Киндяково. Там пожар охватила два гектара сухой травы, а также повредил два дачных дома площадью 32 квадратных метра. О подробностях рассказали в ГУ МЧС России по Самарской области.