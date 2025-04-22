У ростовского экс-замгубернатора арестовали Harley-Davidson, ружье и дома

«Уточняется, что в числе арестованного имущества — мотоцикл Harley-Davidson FXDRS, Land Cruiser 200, итальянское охотничье ружье Benelli Raffaello, квартира в Ростове-на-Дону, несколько нежилых помещений в Ростовской области и Москве, а также земельные участки», — сообщил источник агентства.
Вся недвижимость была оформлена на самого Кушнарева, его супругу и детей.
Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону 21 апреля продлил арест Кушнареву до 3 октября. Защита просила назначить Виталию Кушнареву домашний арест.
Кушнарева обвиняют в получении взятки и незаконном хранении оружия (ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 222 УК). По данным следствия, в октябре 2024 года он потребовал от директора ООО «Т-Транс» 95 млн руб. за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорог региона, выполняемых в рамках госконтрактов.
Предприниматель обратился в управление ФСБ России по Ростовской области и далее действовал под контролем оперативников. Виталий Кушнарев был задержан 24 ноября при получении первой части взятки в размере 27 млн руб.
Экс-губернатор отказался комментировать свое отношение к предъявленному обвинению и заявил, что его позиция станет ясна «в ходе судебного разбирательства».
Кушнарев занимал пост заместителя губернатора и министра транспорта Ростовской области с 11 июня по 9 декабря 2024 года. С 2021 по 2024 годы он был депутатом Госдумы восьмого созыва от партии «Единая Россия».