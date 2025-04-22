У ростовского экс-замгубернатора арестовали Harley-Davidson, ружье и дома

Кушнарева обвиняют в получении взятки и незаконном хранении оружия (ч. 6 ст. 290, ч. 1 ст. 222 УК). По данным следствия, в октябре 2024 года он потребовал от директора ООО «Т-Транс» 95 млн руб. за беспрепятственную приемку работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту дорог региона, выполняемых в рамках госконтрактов.