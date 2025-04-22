Владимирский губернатор сообщил о взрыве в Киржачском районе

Владимирский телеканал «Зебра ТВ» со ссылкой на жителей Киржачского района сообщил, что в районе поселка Барсово слышны взрывы и видно сильное задымление. Телеканал со ссылкой на источники пишет, что из поселка проводится эвакуация.
По данным Telegram-канала Baza, эвакуация проводится из поселков Барсово, Мирный, Дубки, садового некоммерческого товарищества «Звездный», деревень Першино, Храпки, Грибаново. «Задействованы все силы оперативного реагирования, — сообщила глава Киржачского района Елена Карпова.— До выяснения всех обстоятельств просьба сохранять спокойствие».
Позднее стало известно об объявлении на территории Киржачского района режима ЧС. Информацию об этом опубликовало МЧС.