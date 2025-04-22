Владимирский губернатор сообщил о взрыве в Киржачском районе

Владимирский телеканал «Зебра ТВ» со ссылкой на жителей Киржачского района сообщил, что в районе поселка Барсово слышны взрывы и видно сильное задымление. Телеканал со ссылкой на источники пишет, что из поселка проводится эвакуация.