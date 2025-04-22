Генерал Попов не признал вину, выступая с последним словом в суде

«В последнем слове Попов отметил, что, может, и совершал в жизни какие-то ошибки, где-то заблуждался, но уж точно не преступал закон, всегда оставался верным присяге, своему народу и верховному главнокомандующему. Он также вновь заявил о своей невиновности и попросил суд принять в совещательной комнате справедливое, мудрое, беспристрастное решение по его делу, дать ему возможность быть полезным своей стране в такое нелегкое время», — рассказал собеседник ТАСС, участвовавший в судебном процессе.