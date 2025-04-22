В Самаре стартовал процесс по делу о взятках экс-главе регионального ГУ МЧС

Перед этим Яна Гущина этапировали в Самару из Москвы, где он содержался под арестом. Бизнесмена вместе с коллегой Еленой Тютюнник и бывшим главой регионального ГУ МЧС Олегом Бойко задержали в Самаре в декабре 2023 года.