Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре стартовал процесс по делу о взятках экс-главе регионального ГУ МЧС

Во вторник, 22 апреля, начался суд над коммерсантом Яном Гущиным, который обвиняется в даче взяток бывшему начальнику ГУ МЧС по Самарской области Олегу Бойко (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Процесс проходит в Ленинском районном суде Самары под председательством Ивана Беднякова.

Источник: Коммерсантъ

Перед этим Яна Гущина этапировали в Самару из Москвы, где он содержался под арестом. Бизнесмена вместе с коллегой Еленой Тютюнник и бывшим главой регионального ГУ МЧС Олегом Бойко задержали в Самаре в декабре 2023 года.

Елене Тютюнник, как и Яну Гущину, инкриминировали преступление по статье о даче взятки (ст. 291 УК РФ). Олега Бойко заподозрили во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, бывший силовик брал с предпринимателей, которые руководили группой компаний «Витязь», взятки за покровительство. В общей сложности бывший начальник регионального ГУ МЧС получил более 25 млн руб.

Ян Гущин заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Он помог силовикам раскрыть и расследовать преступление. В начале апреля 2025 года Ленинский райсуд Самары продлил коммерсанту арест до 25 июня.

Олег Бойко признал свою вину. Расследование его дела продолжается.